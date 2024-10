Roberto Gualtieri, pioggia di sfottò per il video della pensilina "Eterna"

19 ottobre 2024 a

Ogni video social del sindaco di Roma Roberto Gualtieri puzza incredibilmente di "autosabotaggio". Non solo perché lo stato della Capitale è tale per cui i residenti non possono far altro che criticare chi governa, ma anche per le scelte surreali del primo cittadino Pd con la passione per la chitarra.

A livello di propaganda, come ovvio, l'ex ministro dell'Economia se la canta e se la suona, costretto a ignorare il metaforico lancio di pomodori con cui viene accolto ogni suo post su X, Instagram o Facebeook. L'ultimo? Il tragicomico annuncio in anteprima della nuova pensilina di Roma Capitale. In vista del Giubileo 2025, la città ha rivisto il design delle sue fermate dei mezzi pubblici ma il nome scelto è ad altissimo rischio sfottò: "Eterna". Come la città, ma pure come l'attesa di autobus e tram, scrivono in tanti in calce al video di un orgogliosissimo Gualtieri.

"Ecco in anteprima la nuova pensilina di Roma Capitale. Si chiama 'Eterna' ed è super tecnologica - annuncia il primo cittadino dem, in carica dall'ottobre del 2021, quasi 3 anni esatti -. Dal design leggero e innovativo, la struttura è fatta di superfici trasparenti, che consentono, non solo di ripararsi, da sole e intemperie, ma anche di trasformare l'attesa da passiva ad attiva. Oltre alle prese di ricarica usb, c'è infatti un touchscreen con diversi servizi innovativi: ad esempio, oltre a conoscere l'orario previsto di arrivo dei mezzi e ad avere informazioni sulla mobilità in tempo reale, è possibile avere notizie, in italiano e in inglese, sui siti culturali nelle vicinanze e sugli eventi in città, si può organizzare il proprio spostamento e persino comunicare in tempo reale con ATAC".

"Questa pensilina fa parte del grande Piano Fermate Smart di Atac, che interessa tutti i municipi di Roma e che conterà l'istallazione di 435 nuove pensiline, 405 nuove paline digitali; la riqualificazione – manutenzione, pulizia e riverniciatura - di 1400 pensiline esistenti, 8200 paline, per un totale di oltre 9600 impianti riqualificati - continua a snocciolare Gualtieri -. Le pensiline dismesse non andranno in discarica, ma verranno ricondizionate e istallate lì dove adesso non ci sono e ce n'è più bisogno. Le prime installazioni partiranno dal mese di novembre e proseguiranno progressivamente fino al raggiungimento dell'obiettivo entro il primo semestre 2025. Ringrazio il dg Zorzan e tutte le lavoratrici e lavoratori ATAC che stanno portando avanti con grande impegno questo importante rinnovamento.

Grazie a queste Pensiline e Paline innovative, Roma fa un importante passo avanti nell’integrazione di servizi smart nella città, contribuendo a una mobilità urbana più efficiente, connessa e a misura di cittadino".

Tutta da godere la trafila di commenti dei romani. Il primo, non a caso, è questo: "Fantastico immagino manchino solo gli autobus che ci si fermino". Per poi proseguire: "Eterna!!! Temo che non dureranno più di qualche settimana", "Non ho più parole. Una città dive ci sono auto parcheggiate sulla fermata e un vandalismo senza pari si punta sempre all'eccesso per non fornire il servizio minimo sindacale. E alla fin fine anche: quanto ci costa?", "Speriamo che non le rompano. Più controlli! La pulizia delle strade, il conferimento corretto dei rifiuti, sono comunque le priorità: una città bella come Roma merita il decoro", "Potevate metterci anche le cuccette e l'angolo cottura, visti i tempi di attesa del bus", "Eterna fino a quando gli immigrati non la distruggono", "Sono curioso di vedere quanto durano, vista la feccia che avete importato e continuate ad importare", "Adorabili pensiline, l'immigrato che spacca i parabrezza al rione Esquilino ogni notte sarà contento di ribattezzare anche la pensilina, semmai ne farete qualcuna anche lì. Grazie davvero".