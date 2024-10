Sondaggio Youtrend, balzo in avanti di Lega e M5S: chi crolla a picco. Ecco le cifre

21 ottobre 2024 a

a

a

Rispetto a un mese fa, calano leggermente i primi due partiti - FdI e Pd -, mentre la Lega e il M5s balzano in avanti. Almeno questo è il dato che emerge dall'ultimo sondaggioYoutrend per Sky Tg24. Come detto, Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato degli italiani. Ma la formazione di Giorgia Meloni cala dello 0,2% e si attesta così al 28,2%. Sempre nel versante del centrodestra, troviamo Forza Italia che sale dello 0,1% e si piazza in questo modo al 9,8%. Bene la Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini balza in avanti dello 0,9% e sale così al 9,1%.

Spostandoci sul lato del centrosinistra, scende il Partito democratico dello 0,3% e si piazza così al 23,2%. Bene il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,5% e si attesta all'11%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, sale dello 0,2% ed è dato così al 7%. Per quanto riguarda i partiti considerati "minori", crollano sia Azione sia Italia Viva, rispettivamente dello 0,5 e dello 0,6%. Carlo Calenda si attesta al 3,2%, mentre Matteo Renzi al 2,5%. Male anche Più Europa, che scende dello 0,2% e si attesta così al 2,2%.

Centri in Albania, italiani in rivolta contro toghe e sinistra: vola Meloni, la sentenza del report

Allo stesso tempo nell'ultimo mese è calato il giudizio sul governo Meloni: il 55% (+3%) degli elettori esprime infatti un parere negativo sul suo operato, mentre i giudizi positivi si fermano al 36% (-5%). È quanto scritto in una nota.