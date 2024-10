Ghisleri, 2 anni di governo? "Cosa confermano tutti i sondaggi": le cifre fotografano l'impresa di FdI

22 ottobre 2024 a

"Dopo due anni di governo, FdI dal 26% rimane su una media tra il 29 e il 30% in tutti i sondaggi. Quello di Swg di ieri sera la dava addirittura in crescita di uno 0,2": Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. La sondaggista, basandosi sulle ultime rilevazioni, ha spiegato che in realtà tutto il centrodestra è in ottima salute: "Anche Forza Italia e Lega crescono".

Diversa la situazione del centrosinistra. "Il Pd dal 23-24,5% scende intorno al 22-23% - ha sottolineato la Ghisleri -. Il dato fondamentale è che 1 elettore su 2 continua a non votare. Questa è la parte più delicata. Ma quelli che votano rimangono delle tifoserie molto accese e queste tifoserie sostengono molto forte la loro parte politica. Questo più nel centrodestra che nel centrosinistra. E negli anni, anche nel caso di Berlusconi, è sempre stato difficile mantenere lo stesso consenso".

Secondo la sondaggista, è necessario vedere come saranno accolti gli ultimi provvedimenti varati dall'esecutivo, anche se il fatto di essere riusciti a mantenere e addirittura a incrementare i consensi negli ultimi due anni fa ben sperare anche per il futuro. "Bisognerà riuscire a comprendere se con l'applicazione della manovra, la fuoriuscita dei decreti eccetera, questo consenso rimarrà sempre così alto - ha spiegato la Ghisleri -. Guardando tutti i trend di tutti i sondaggi, però, il tempo stabilisce che c'è una crescita del centrodestra mentre c'è uno stallo importante del centrosinistra".