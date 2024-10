Elly Schlein, le gaffe della marxista immaginaria

23 ottobre 2024 a

La segretaria del Pd, Elly Schlein, che “rilancia” come simbolo lo storico segretario del Pci Berlinguer, vuole anche “tornare” a Marx (ma fraintendendone le idee). Ecco cosa è successo. Un lungo articolo di Dario Olive ro, su Repubblica del 10 ottobre, ci rivela che l’intellettuale giapponese Saito Kohei, autore del libro Il Capitale nell’Antropocene (Einaudi), «quando cadde il Muro di Berlino non era ancora nato». Subito dopo scrive che ha trentasette anni.