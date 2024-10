FdI sale ancora, il sondaggio: le cifre di un'ascesa impressionante

23 ottobre 2024 a

Dopo due anni di governo, non c'è il calo fisiologico che ci si sarebbe aspettati per Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Tutto il contrario, anzi. La forza politica che ha trionfato alle politiche del settembre 2022 continua a crescere. Oggi, stando all'ultima rilevazione di Swg, prenderebbe il 29,5% dei voti. Si tratta di tre punti e mezzo in più rispetto alle elezioni di due anni fa. E il tetto del 30% non sembra così impossibile da sfondare. A essere in ottima salute, comunque, non è solo FdI, ma tutto il centrodestra, quindi anche Lega e Forza Italia. Gli azzurri di Antonio Tajani sono al 9%, in crescita rispetto all’8% ottenuto alle politiche. Mentre il Carroccio di Matteo Salvini è passato dall’8.8% a circa il 9.

Diverso il discorso per quel che riguarda il centrosinistra. A parte qualche eccezione, infatti, non c'è stata alcuna cavalcata dell'opposizione, come accade di solito. Il Pd di Elly Schlein, dopo il 24% raggiunto alle europee non è riuscito a mantenere quella percentuale, scendendo oggi al 22.16%. In ogni caso meglio delle Politiche del 2022, quando era riuscito a portare a casa il 19% dei voti. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, è passato dal 15% delle politiche al tonfo delle europee, quando ha preso il 10%. Oggi è di poco sopra l'11%. L'eccezione a sinistra è rappresentata dall’Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ora vicina al 7%. Mentre alle politiche era al 3,5%. Viaggiano rispettivamente intorno al 2,1 e al 2,5% Italia viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Alle elezioni del 2022, invece, i due leader insieme avevano preso quasi l’8%.

"Pienamente soddisfatti di questi due anni del governo Meloni - ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, parlando con i Tg -. L'Italia è diventata un modello per il contrasto all'immigrazione clandestina, è protagonista a livello internazionale, è tra le economie più dinamiche con occupazione record e disoccupazione ai minimi. Alla sinistra non resta che piangere".