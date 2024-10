4 di Sera, Antonio Tajani smonta le accuse di Schlein: "Poverina, fa propaganda"

24 ottobre 2024 a

Elly Schlein a Dritto e Rovescio attacca l'esecutivo di centrodestra e mette nel mirino i risultati conseguiti dall’esecutivo in questi primi due anni di legislatura. La segretaria del Pd ha messo soprattutto in discussione la manovra con la solita retorica sulla Sanità: "Meloni sono giorni che dà i numeri sulla sanità. Noi li abbiamo messi in fila e se si guarda la spesa sanitaria sul Pil è scesa. Meloni dice che le fa ridere che si calcoli la spesa in base al Pil ma si fa così in tutto il mondo, quelli che piangono però sono gli italiani. Siamo ai minimi storici degli ultimi 15 anni tanto che 4 milioni e mezzo hanno rinunciato a curarsi. La destra abbia il coraggio di dire che vuole una sanità a misura del portafoglio. Il primo effetto della manovra è stata la proclamazione dello sciopero dei medici. Noi saremo con loro".

E a 4 di Sera arriva la risposta secca del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Schlein poverina, lei cerca di fare una campagna molto di sinistra, ma non c’è un elettorato moderato che guarda al Pd e poi le cose che dice Schlein non sono vere".

Poi Tajani risponde anche alle accuse del Pd sul protocollo Italia-Albania: "Non c’è nessun campo di concentramento, basta vedere le camere dove andranno queste persone, prima di essere riportate nei loro paesi. L’Albania è un paese candidato ad entrare in Ue. Quale colonizzazione? Figuriamoci se noi trattiamo male le persone. È solo propaganda, sembrano Totò quando parlano perchè non sanno quello che dicono". Pd colpito e affondato.

