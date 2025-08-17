4 di Sera, Sardone contro Caprarica: "Sembra vi dia fastidio"

Libero logo
domenica 17 agosto 2025
2' di lettura

"La posizione di Caprarica così come quella del Pd e della sinistra italiana è una posizione isolata nel contesto europeo e internazionale": Silvia Sardone lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 riferendosi alle dichiarazioni del giornalista in merito a quanto successo al vertice di Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin. "Trump sembra più un alleato della Russia che dell’Europa, quello che è successo ad Anchorage è ancora oggi oggetto di uno sbalordimento e di un allarme più che giustificato", ha detto Caprarica.

Il giornalista, poi, ha ripreso le parole dell'ex premier inglese Boris Johnson, che a proposito di Anchorage ha detto: "Mi ha fatto rivoltare lo stomaco vedere Putin sul tappeto rosso, un evento inaccettabile. Il presidente americano, garante ultimo mondiale della libertà e della democrazia che parla della relazione fantastica che ha con Putin, un dittatore che da tre anni e mezzo sta torturando l'Ucraina". Secondo Caprarica, "il problema fondamentale è che l'Europa oggi deve fare i conti con un'amministrazione americana che sembra più disposta a frantumare l'idea stessa dell'Occidente pur di ottenere un qualche rapporto speciale con la Russia che non a difendere l'Ucraina".

In disaccordo la Sardone della Lega, che invece ha detto: "Sembra che a voi dia fastidio lavorare per la pace. dobbiamo lodare l'attivismo di Trump anche perché - dobbiamo dircelo chiaramente - con Trump probabilmente questa guerra non ci sarebbe mai stata. E oggi proprio grazie a lui riusciamo a discutere per una pace duratura, se ci fosse stato Biden questo non sarebbe mai avvenuto". 

