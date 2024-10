In Liguria quella del centrodestra è stata una vittoria di squadra

29 ottobre 2024 a

Nella vittoria in volata di Marco Bucci Fratelli d’Italia è il primo partito, ma a fare la differenza sono state soprattutto le due liste civiche che fanno riferimento all’ex governatore Giovanni Toti e al neo governatore Bucci. Ma andiamo con ordine. Fratelli d’Italia si conferma prima lista della coalizione di centrodestra (mentre in assoluto è il Pd quello più votato) con il 14,9%. Poi c’è la civica Bucci presidente Vince Liguria, dove nel simbolo domina l’arancione che ricorda “Cambiamo!”, il partito fondato da Giovanni Toti dopo la sua uscita da Forza Italia. La lista si attesta al 9,4%. Poi c’è la Lega che in Liguria, oltre a quello di Matteo Salvini, ha i volto del sottosegretario Edoardo Rixi e del vice governatore Alessandro Piana. Il Carroccio veleggia sull’8,5%, un risultato che sostanzialmente è la fotocopia dell’8,8 delle ultime europee. Subito sotto c’è Forza Italia con l’8% in lieve flessione rispetto all’8,4% delle elezioni che hanno rinnovato il parlamento europeo. Da segnalare, per quanto riguarda la coalizione l’exploit nella provincia di Imperia, dove - anche grazie all’effetto Scajola - il centrodetra batte sonoramente il centrosinistra. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 19,4%, poi Forza Italia con il 17,8% e la Lega con il 14,7%. (...)



