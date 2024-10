Liguria, Antonio Noto spiega perché la sconfitta di Orlando è una Caporetto per il Pd

30 ottobre 2024 a

Tra i più autorevoli sondaggisti, Antonio Noto è stato tra quelli che aveva previsto la vittoria di Marco Bucci sul rivale Andrea Orlando. L'analista ha spiegato che il candidato del centrodestra ha rischiato di perdere il confronto con il dem. Anche se poi le urne gli hanno sorriso. Più che sul trionfo del centrodestra, l'esperto si è concentrato sulle ragioni che spiegano la debacle del centrosinistra. E sul ruolo diverso giocato dal Pd e dal M5s. Anche in ottica delle future consultazioni elettorali in Umbria e in Emilia Romagna.

"Diciamo che il Pd, avendo un elettorato più fidelizzato, funziona di più quando l’affluenza è bassa - ha dichiarato Noto in un'intervista rilasciata al Tempo -. Qualsiasi cosa accada, i suoi elettori vanno sempre a votare. E dunque se la partecipazione al voto cala, quegli elettori valgono di più in termini percentuali. Poi c’è l’effetto Schlein - ha proseguito -, che ha dato più entusiasmo e aumentato il livello di fidelizzazione". Discorso diverso, invece, per Giuseppe Conte. "Il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative ha sempre una cattiva performance, va meglio invece alle politiche e alle europee - ha precisato Noto -. Il Movimento non è radicato sui territori, non ha mai candidati forti quando si presenta a livello di regioni o enti locali...dunque non riesce a trascinare il voto".

Insomma, in base all'analisi di Noto, quella in Liguria per Orlando è una sconfitta cocente, politicamente drammatica: sconfitto nonostante un'affluenza bassissima. Poi, certo, il Pd si è imposto come primo partito, la più classica delle vittorie di Pirro, poiché a casa i dem non hanno portato assolutamente nulla, eccezion fatta per una sonora sconfitta.

Sulle prossime elezioni regionali, lo scenario sembra già delineato. Salvo sorprese, l'Emilia dovrebbe restare al centrosinistra e l'Umbria al centrodestra. "I dati di partenza dicono questo - ha ricordato Noto -, con una partita più aperta in Umbria e meno in Emilia Romagna".