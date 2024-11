Matteo Salvini, il cartello choc: "me**a disumana": li zittisce con 4 parole

01 novembre 2024 a

"Personcine simpatiche a Verona...": Matteo Salvini lo ha scritto su Facebook pubblicando a corredo la foto di due uomini, probabilmente migranti, che reggono un cartello con su scritto "Salvini me**a disumana".

Nell'ultimo periodo il ministro dei Trasporti sta condividendo sui suoi profili social storie terribili che coinvolgono in qualche modo degli stranieri. L'ultima risale a ieri, giovedì 31 ottobre. Un 26enne del Senegal è stato arrestato a Roma dopo aver toccato e molestato una bimba di 11 anni sull'autobus davanti alla madre. "Per fortuna un passeggero è intervenuto fermando questo verme, che è prima fuggito salvo poi farsi rintracciare e fermare dalla Polizia. Indegno. E qualcuno vorrebbe pure premiare con la cittadinanza facile gente del genere? L'unico premio che merita è la castrazione chimica e poi una bella ESPULSIONE", ha scritto il vicepremier su Facebook.

Infine, ha aggiunto: "MENO CINQUANTA: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER BLOCCATO GLI SBARCHI? Venerdì 20 dicembre scoprirò se per la giustizia sono colpevole di aver fermato l’immigrazione clandestina. L’ho fatto e lo rifarei, per la dignità dell’Italia, per la sicurezza degli italiani, per il futuro dei nostri figli". Il riferimento è al processo Open Arms, che vede Salvini imputato con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola Open Arms nel 2019, quando era ministro dell'Interno. La richiesta del pm è di 6 anni di carcere.