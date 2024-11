Laura Boldrini, una sparata surreale: "Meloni tenga a bada il suo idolo Musk"

12 novembre 2024 a

"A che titolo Elon Musk pensa di poter dire cosa devono o non devono fare i giudici italiani? Cosa gli dà il diritto di interferire con un potere indipendente di uno stato sovrano che non è neanche il suo?": Laura Boldrini, sulla scia del deputato di Avs Angelo Bonelli, attacca il ceo di Tesla e X per aver espresso una critica nei confronti dei giudici italiani. Al centro del dibattito la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di sette migranti in un centro in Albania. Una sentenza, questa, che ha fatto saltare dalla sedia uno dei principali finanziatori di Donald Trump negli Usa. "Questi giudici devono andarsene", ha commentato su X.

"La presidente Giorgia Meloni tenga a bada il suo idolo e gli dica di astenersi dal mettere in atto queste invasioni di campo", ha proseguito la deputata dem e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. La Boldrini, insomma, non è riuscita proprio a non tirare in ballo la premier, chiamata in causa anche da Bonelli. Quest'ultimo, in particolare, ha detto di aspettarsi delle parole di condanna da parte della presidente del Consiglio a proposito dell'esternazione di Musk. La Boldrini, infine, ha aggiunto: "Oppure il ’sovranismo' serve solo per attaccare le leggi europee sui migranti?".

Nella sua nota, invece, Bonelli ha detto: "L'attacco di Musk ai giudici italiani non solo è inaccettabile e un'ingerenza da braccio destro di Trump, ma è il segnale inequivocabile di quello che Musk vuole realizzare, ovvero costruire un'autocrazia tecnologica grazie al suo impero economico per fare a meno della democrazia".