Tagadà, Donzelli zittisce Matteo Lepore: "Camicie nere? Meloni ha visto quelle azzurre"

13 novembre 2024 a

A quattro giorni di distanza, incredibile ma vero, prosegue il surreale "processo" al governo per i fatti di Bologna. In sintesi: lo scorso sabato nella città si è tenuto un corteo di CasaPound contro il governo. In parallelo, ecco un contro-corteo di antagonisti e centri sociali, il cui unico obiettivo era arrivare allo scontro con i militanti di estrema destra. Risultato? Gli antagonisti si sono scontrati con la polizia.

Ma non è tutto. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha infatti accusato il governo per quanto accaduto. Ha parlato di "camicie nere" inviate dall'esecutivo, ignorando il fatto che CasaPound manifestasse contro l'esecutivo. Ma, soprattutto, Lepore ha ignorato il fatto che gli scontri hanno coinvolto solo ed esclusivamente i manifestanti di estrema sinistra.

Il cortocircuito è totale, ma prosegue alimentato da stampa e media progressisti. Tanto che il dibattito sui fatti di Bologna proseguiva anche oggi, mercoledì 13 novembre, nello studio di Tagadà, il programma in onda su La7 condotto Tiziana Panella, dove ospite in studio c'era Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia.

Donzelli risponde ancora alle accuse della sinistra e di Lepore e lo fa partendo dalle parole del premier. "Giorgia Meloni dice che non ha visto le camicie nere e lei le vede - afferma rivolgendosi alla Panella -. La Meloni dice che non ha visto le camicie nere inviate dal governo, ma i poliziotti inviati dal governo. Le camicie nere c'erano ed era una manifestazione contro il governo, quindi quella manifestazione degli estremisti di destra era in opposizione al governo nazionale, non abbiamo nulla a che vedere con quella manifestazione, tanto è vero che era contro di noi - rimarca l'esponente di FdI -. Non erano mandati dalla Meloni come dice Lepore - ripete -. Meloni ha detto di aver visto le camicie azzurre inviate dal governo, ovvero le forze dell'ordine", ha concluso Donzelli reiterando più volte il concetto. Basterà?

Tagadà, l'intervento di Giovanni Donzelli: il video