Raffaele Fitto, FdI contro Pd: "Partito senza speranza, gli elettori lo puniranno"

La rottura c'è stata, ed è pure di quelle pesanti. Per capire quanto si grave il mancato accordo su Raffaele Fitto e sugli altri membri della vicepresidenza della Commissione Ue tra i gruppi dell'Europarlamento e Ursula Von der Leyen è necessario tener conto della parole di Giorgia Meloni: "Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von der Leyen ha deciso di affidare. L'Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra". Insomma i parlamentari italiani fanno un gioco sporco a Bruxelles contro...l'Italia stessa. Robe mai viste.

E così diversi esponenti di Fratelli d'Italia insorgono: "La mancata, per ora, elezione di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione europea ha un nome e si chiama Pd, un partito che non si rende conto che votare ’contro' significa andare nella direzione opposta agli interessi dell’Italia, dimenticando che il centrodestra tenne l’atteggiamento esattamente opposto quando si trattava di commissari europei e persino del presidente della commissione Romano Prodi", afferma in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. "Non può avere prospettive un partito se va contro gli interessi nazionali. Sono certo che gli elettori saranno molto attenti a quale sarà la scelta del Pd su questo passaggio fondamentale. E non apprezzeranno chi mette davanti all’interesse dell’Italia inutili ripicche di partita. Un partito senza speranza che vota contro gli interessi dell'Italia", chiosa.

E ancora: "Il Pd forse non si rende conto che votare contro l’elezione di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione europea significa votare contro l’Italia e i suoi interessi. Ma la realtà è che in fondo se ne rendono conto benissimo e non gliene importa niente, pur di danneggiare un avversario politico che però loro temono perché hanno paura della sua competenza.

E Fitto sarà il più competente commissario che inciderà in Europa come mai è successo finora", tuona invece la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli. Duro anche Giangiacomo Calovini, capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Esteri alla Camera: "Il Pd, opponendosi all’elezione di Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, di non avere a cuore le sorti della nostra Nazione, mandando in fumo il prezioso lavoro diplomatico svolto in questi mesi dal presidente Meloni. L’Italia finalmente sta giocando un ruolo da protagonista sullo scacchiere europeo, e ancor di più potrebbe incidere sui dossier internazionali attraverso una vicepresidenza. Opportunità che evidentemente sfugge a una sinistra più attenta agli interessi di partito che al bene degli italiani".