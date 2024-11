Emilia Romagna, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Alla prossima alluvione se lo ricorderanno"

18 novembre 2024 a

"Alla prossima alluvione se lo ricorderanno...": Così Rita Dalla Chiesa ha commentato su X la vittoria in Emilia Romagna del candidato di centrosinistra Michele de Pascale, che ha avuto la meglio su Elena Ugolini del centrodestra. Una vittoria schiacciante che però deve fare i conti con percentuali spaventose di astensione. A tal proposito il leghista Claudio Borghi su X ha sottolineato: "In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara". E proprio sotto a questo post è comparso il commento della deputata di Forza Italia, che ha tirato in ballo le alluvioni che spesso hanno messo in difficoltà la Regione.

A chi le ha mosso qualche critica per la sua dichiarazione, la Dalla Chiesa sempre sui social ha risposto: "Ho sofferto moltissimo per l’Emilia durante terremoto e inondazioni. Speravo che con queste elezioni ci potesse essere una riflessione. Molta gente ha perso TUTTO. Perché votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?". E ancora: "Potevano essere fatte tante cose. A cominciare dagli argini. Dai tronchi degli alberi mai tolti che sono rimasti lì dalla prima inondazione a fare da tappo all’acqua. L’Italia intera è stata vicina all’Emilia, senza colori politici. Ma ricaderci anche no!".

Proprio all'emergenza alluvioni ha fatto riferimento il neo eletto presidente della Regione Michele de Pascale nel discorso dopo la vittoria: "Ci sono tante cose da fare ma una in particolare: mi rivolgo direttamente alla premier Meloni. Noi in questa terra siamo stati feriti. Le persone hanno paura. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica, e serve un grande cambio di passo. Lo dico anche a me stesso. Su questo metterò tutto il mio impegno”.