Delmastro e Meloni, sparata di Emiliano: "Come vogliono distrarre l'opinione pubblica"

"Perché Giorgia Meloni lo ha difeso subito?": Tiziana Panella lo ha chiesto al governatore della Puglia Michele Emiliano a Tagadà su La7, riferendosi al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e alle sue dichiarazioni sui mafiosi. Intervenuto a un evento di presentazione delle nuove auto della polizia penitenziaria qualche giorno fa, Delmastro aveva detto: "L’idea di vedere sfilare questo potente mezzo, l’idea di far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, è sicuramente per il sottoscritto un’intima gioia".

Le parole del sottosegretario hanno sconvolto la sinistra. Ma la premier non ha esitato un attimo a prendere le sue difese: "Delmastro ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia. Se questo vi scandalizza ne prendo atto". Incalzato dalla Panella, Emiliano ha risposto: "Io ho cominciato la trasmissione chiedendomi: perché il centrodestra, il governo del Paese, anziché gestire con pacatezza le sue idee, si sta andando a infilare sistematicamente in una guerra ideologica? Prima attaccano i magistrati, poi i giornalisti. Perché trovare un nemico al giorno?". Di qui l'attacco all'esecutivo: "Forse perché non si è capaci di governare il Paese e si vuole distrarre l'opinione pubblica con battaglie che non cambiano le vite degli italiani? E comunque non è facile governare facendo ricadere la colpa su qualcuno in particolare, come nel caso dell'alluvione".

"Forse perché non si è capaci?": Emiliano attacca il governo, guarda qui il video di Tagadà