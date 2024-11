L'allucinazione dei compagni in tre scene

21 novembre 2024 a

a

a

Viviamo in uno strano periodo che posso riassumere in un paio di scene: Prima scena. Javier Milei e Giorgia Meloni a Buenos Aires parlano di contemporaneità, progetto per il futuro, un coordinamento delle forze conservatrici per l’Occidente, hanno una visione. Seconda scena. In Italia varie sigle dei sindacati dei medici scioperano. E lo fanno, lo sciopero, contro il governo che ha aumentato i fondi perla sanità, l’unico negli ultimi dodici anni. Il servizio sanitario nazionale è stato sfasciato dalla sinistra, dal Movimento 5 stelle, da governi ribaltonisti, ma il corteo (in verità, minuscolo) sfila contro “le destre”, una comica pazzia. (...)



