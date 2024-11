Alessandra Sardoni da Parenzo, "cos'ha reso fortissimo Giuseppe Conte". L'avvocato ha fregato i grillini?

25 novembre 2024 a

"Le novità ci sono", spiega David Parenzo a L'aria che tira, su La7, commentando l'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle che di fatto ha tolto il partito a Beppe Grillo consegnandolo nelle mani del solo Giuseppe Conte.

"L'abolizione della figura del garante, la collocazione inesorabilmente ancorata al campo dei progressisti - snocciola il conduttore -. Ci sono però due interrogativi: cosa farà Grillo? Ci sarà una Rifondazione grillina? Che tipo di rappresentanza può sperare di costruire a sinistra del Pd il Movimento?". Le domande sono per Alessandra Sardoni, inviata politica del TgLa7 diretto da Enrico Mentana.

"Le decisioni riguardavano l'assetto interno, Grillo e alleanze" e non a caso sul Fatto quotidiano lo stesso "Marco Travaglio rimproverava il fatto che non si desse attenzione agli aspetti programmatici... Il cambio di pelle c'è stato, non so se si può dire che il Movimento si è contizzato ma di sicuro dei temi delle origini c'è rimasto poco".

C'è un Conte fortissimo, chiosa la Sardoni, "che è diventato fortissimo anche al limite dei due mandati che gli ha consentito un cambio di classe dirigente. Adesso la deve formare, sono curiosa di vedere cosa farà e dove andrà". Verrebbe da dire che puntando tutto sull'abolizione di quel limite, oggi l'ex avvocato del Popolo sia riuscito a prendersi tutto prendendosi letteralmente gioco dello zoccolo duro degli elettori pentastellati.

In ogni caso, l'ex premier "è stretto tra il Partito democratico della Schlein, con una leadership molto fresca e la dorsale dei sindaci, e Avs che non è andata affatto male. Conte è partito dall'alto, da Palazzo Chigi, e lì vuole tornare".