DiMartedì, Maurizio Landini fa infuriare gli italiani: "Chi ci rimette davvero con lo sciopero"

Roberto Tortora 27 novembre 2024 a

a

a

Lo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil del prossimo 29 novembre si avvicina, in un clima crescente di tensione e con milioni di pendolari e lavoratori in ansia, perché se decideranno di non scioperare andranno incontro a molti disagi, in primis la difficoltà di raggiungere il posto di lavoro.

Una consuetudine che, spesso, rende i venerdì della settimana una vera e propria prova di forza. Anche Giovanni Floris, a DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7, lo fa notare al segretario generale della Cgil: “Ne avete fatti tanti, però, di scioperi quest’anno”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini risponde: “No, il ministro Salvini dà i numeri”.

"C'è anche il diritto degli italiani". Landini? Inchiodato da Salvini: quanti scioperi ci sono stati in 25 mesi di governo

Floris ribatte: “Ah, lui dà i numeri dice?”. Landini, allora, comincia la sua filippica: “Il ministro dà i numeri, perché quello di venerdì è il primo sciopero generale che Cgil e Uil proclamano quest'anno, non 900, è il primo. Secondo, aggiungo che quando uno sciopera, oltre a perdere lo stipendio, non lo fa semplicemente per sé, lo fa per migliorare la situazione. In questo caso lo sciopero lo si fa perché il governo non sta facendo quello che deve fare". Floris lo cita: “Lei ha detto una manovra di elemosine e bugie”.

"Anche io in piazza, e con la fascia tricolore". Vergogna Pd, è la prova: uno sciopero politico