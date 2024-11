Sciopero 29 novembre, il verdetto del Tar gela Landini: Salvini esulta, quanto dura lo sciopero

28 novembre 2024 a

Il presidente della terza sezione del Tar respinge il ricorso d’urgenza promosso da alcuni sindacati contro la precettazione firmata da Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro esprime "grande soddisfazione". "Difendo il diritto alla mobilità degli italiani" conclude Salvini, come fa sapere il Mit. Domani dunque è in programma lo sciopero generale nazionale proclamato da Cgil, Uil, Cobas, Cub e Sgb.

L’agitazione interesserà anche il trasporto pubblico. Per effetto di un’ordinanza del ministero Infrastrutture e Trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore: dalle 9 alle 13. A Roma coinvolta la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Proprio questa mattina il ministro Salvini sui suoi profili social aveva respinto le "minacce" dell'Usb che aveva annunciato un altro sciopero per rispondere alla precettazione.

"Dopo 949 scioperi in 25 mesi, questo sindacato ancora mi attacca (“precettazione brutale”!) per aver - opportunamente e nell’interesse collettivo - ridotto a 4 ore lo sciopero di questo venerdì. Non contenti, annunciano un altro sciopero generale a dicembre lanciando un messaggio minaccioso: “Che serva da monito”. Tutto normale, secondo voi?". Il verdetto del Tar ha messo le cose cose al loro posto con una agitazione che in termini di ore sarà dimezzata recando minori disagi ai cittadini, soprattutto a tutti coloro che si spostano per lavoro.