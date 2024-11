Francesco Ventola, attacco incendiario contro la casa dell'europarlamentare di FdI

30 novembre 2024 a

a

a

Paura per Francesco Ventola. La scorsa notte l'abitazione dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia ha subito un attacco incendiario. È accaduto a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Intorno alle 3 del mattino, ignoti hanno dato alle fiamme il portone, provocando un incendio che ha fortunatamente causato solo danni materiali. Al momento dell'attacco, Ventola si trovava in casa insieme alla sua famiglia. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, mentre gli agenti del commissariato locale hanno subito avviato le indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto successo e individuare i responsabili. Per questo saranno analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori non escludono alcuna pista, analizzando l'episodio sia come possibile gesto intimidatorio sia come atto vandalico.

Già sindaco di Canosa di Puglia dal 2002 al 2012, Ventola è stato presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani dal 2009 al 2014 e, fino a giugno scorso, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Puglia. "Siamo vicini all'amico Francesco Ventola e condanniamo il vile attentato di questa notte alla sua abitazione di Canosa di Puglia. Conosciamo da sempre Francesco come uomo, i suoi concittadini lo hanno apprezzato e sappiamo che ogni sua azione politica è improntata alla serietà, prima ancora che nelle indiscusse capacità", ha fatto sapere il gruppo regionale di Fratelli d'Italia esprimendo solidarietà al collega.