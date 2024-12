Lavoro e occupazione, ecco gli ultimi dati. E Giorgia Meloni zittisce la sinistra

02 dicembre 2024 a

"Accogliamo positivamente i dati di ottobre diffusi oggi dall’Istat, con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X, commentando le ultime cifre diffuse dall'Istituto di Statistica. Si tratta di numeri relativi al lavoro, messi nero su bianco dall'Istat nel rapporto su occupati e disoccupati nel mese di ottobre: in particolare, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8%; mentre il tasso di occupazione è salito al 62,5%; quello di inattività al 33,6%. Cifre chiare che mettono a tacere le critiche della sinistra.

La crescita dell'occupazione, +0,2% pari a +47mila unità, vede protagonisti uomini, dipendenti permanenti, autonomi e chi ha almeno 50 anni di età; tra i 15-24enni e tra le donne l'occupazione è invece stabile, mentre diminuisce tra i 25-49enni e i dipendenti a termine. Su base annuale il numero di occupati ha superato quello di ottobre 2023 dell'1,5% (+363mila unità). E l'aumento ha coinvolto uomini, donne, 25-34enni e ultracinquantenni. Il numero di occupati a ottobre 2024, inoltre, è rimasto sostanzialmente stabile tra i 35-49enni, mentre è diminuito tra i 15-24enni.

Rispetto a ottobre 2023, poi, è diminuito il numero di persone in cerca di lavoro (-26,0%, pari a -519mila unità); mentre è cresciuto quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+3,1%, pari a +378mila). Confrontando il trimestre agosto-ottobre 2024 con quello precedente, maggio-luglio 2024, si registra un incremento nel numero di occupati dello 0,5%, pari a +121mila unità. La Meloni ha sottolineato che questi dati "ci incoraggiano a proseguire con determinazione il lavoro per rafforzare l’occupazione, sostenere famiglie e imprese, e costruire un futuro di crescita e stabilità per l’Italia".