Alessandra Moretti zittita da Augusta Montaruli: "Ma se nei 10 anni che avete governato..."

L'Italia sta meglio o è in crisi? Se ne parla a 4 di Sera, su Rete 4, con un duro scontro a distanza tra Alessandra Moretti, europarlantare del Pd, e Augusta Montaruli esponente di Fratelli d'Italia.

"Noi abbiamo un'Italia dove la sanità pubblica è al collasso - stigmatizza la Moretti, in collegamento -, dove, e ce lo dicono medici e infermieri, le condizioni di lavoro sono diventate ormai insostenibili, dove sono 5 milioni i cittadini italiani che rinunciano a curarsi perché non c'è spazio nel pubblico e il privato costa troppo e dove i medici che abbiamo formato nelle nostre università vanno all'estero a lavorare perché trovano stipendi più alti e condizioni di lavoro migliori. Questo quadretto che la Montaruli fa tipo Mulino Bianco non funziona".

La Montaruli, però, non può non intervenire ricordato alla Moretti un semplice dato storico, molto spesso dimenticato dalla sinistra: "Ma nei 10 anni che avete governato avete chiuso 130 ospedali".

Sul "sistema Italia" incide, ovviamente anche la tensione sociale su cui soffia il sindacato. In studio Dino Giarrusso, giornalista ed ex Movimento 5 Stelle, difende il segretario Maurizio Landini: "Lui fa il suo lavoro, non ha colpe se Stellantis non si comporta bene, anche se sui contratti firmati a quel modo faccio fatica a giustificarli, la Cgil non può accettarli". E nel frattempo sia Gianluigi Paragone sia Paolo Del Debbio protestano platealmente.