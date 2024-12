Donzelli a Fuori dal coro, "Vogliono essere lasciate in pace". Ovazione in studio, Ascani "spianata"

12 dicembre 2024 a

Secondo Flavio Briatore in Italia "è impossibile fare impresa". E su questo tema Giovanni Donzelli impartisce una severa lezione alla sinistra: "Tutte le volte che sento dire bisogna aiutare le imprese, bisogna dare una mano alle imprese... Credo che si faccia un errore".

Con queste parole il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia strappa una ovazione al pubblico in studio a Fuori dal coro, il programma di approfondimento politico del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

"Le imprese non vogliono aiuti dallo Stato, vogliono essere lasciate in pace", scandisce in collegamento il deputato meloniano. Ad ascoltarlo Anna Ascani, esponente del Pd nonché vicepresidente della Camera, che da erede perfetta della sinistra italiana e del suo approccio fortemente statalista, interventista e centralizzato, scuote il capo quasi inorridita, mentre il pubblico applaude alle parole dell'onorevole di FdI.

Donzelli prosegue a tambur battente: "Le imprese vogliono poter lavorare, vogliono che lo Stato non si occupi di più di loro, vogliono che lo Stato se ne occupi un po' meno. Ed è quello che noi stiamo facendo e che stiamo portando avanti - rivendica l'onorevole di Fratelli d'Italia -, fin dalla primissima finanziaria".