Arianna Meloni contro Report: "Gli audio tra Sangiuliano e la moglie un fatto intimo e doloroso"

Contro le violenze "il senso di responsabilità lo dobbiamo avere tutti". Arianna Meloni mette i puntini sulle i durante un panel su parità e violenza di genere ad Atreju. Qui la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia spiega di aver "assistito a quella vergognosa trasmissione che ha mandato in onda una telefonata privata tra una coppia di coniugi in un momento difficile della loro vita". Il riferimento all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è chiaro.

E proprio a proposito di questo, Arianna Meloni si domanda retoricamente: "Non è violenza questa? Entrare nella vita" delle persone "col gioco morboso del fatto personale: quando non ci sono più limiti che insegnamenti diamo ai ragazzi? Quando una trasmissione del servizio pubblico manda in onda un fatto così intimo e doloroso davvero ci vogliamo stupire se un ragazzo di 13 anni mette la sua fidanzatina sui social con un gesto un po' intimo?".

Un messaggio diretto a Report, la trasmissione di Rai 3 che ha reso pubblica una telefonata tra l'ex ministro e la moglie Federica Corsini. Gli stessi diretti interessati hanno presentato due distinti esposti alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata contro la messa in onda della loro conversazione privata. Negli audio fatti ascoltare ai telespettatori si sentiva una lite tra Sangiuliano e la moglie, registrata dal cellulare dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia con la quale l’ex ministro ha avuto una relazione clandestina. I legali sostengono che la consegna della registrazione configura un illecito, per questo chiedono di indagare affinché venga individuato chi ha consegnato le registrazioni alla Rai.