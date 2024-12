La Russa inchioda la Schlein dalla Berlinguer: "Guadagna il doppio di Crosetto, sai cosa avrebbe dovuto dire?"

18 dicembre 2024 a

a

a

Il tema dell'aumento di stipendio dei ministri continua a far discutere in Parlamento e nei talk televisivi. Ed è proprio qui, a E' sempre CartaBianca su Rete 4, che Ignazio La Russa interviene per smascherare il populismo di Elly Schlein e del Pd.

"Non mi spiego perché Guido Crosetto, che è ministro della Difesa ma che non è parlamentare, deve prendere la metà del suo sottosegretario", premette il presidente del Senato, in studio da Bianca Berlinguer.

La soluzione che era stata proposta e poi ritirata, è stata quella di portare quello che guadagna Crosetto al livello di quello che guadagna il suo sottosegretario. "Rimborsi spese, per 5mila euro", sottolinea la Berlinguer.

Cancellato l'aumento di stipendio dei ministri

"La Schlein ha protestato - prosegue La Russa, sempre più 'chirurgico' nella sua critica - ma mi sarei aspettato una proposta diversa dalla sinistra. Se non era d'accordo su equiparare in questa maniera, sai cosa avrebbe dovuto dire? Per equiparare, abbassiamo quello del sottosegretario al livello di Crosetto e quindi abbassiamo anche il mio, perché la Schlein guadagna il doppio di Crosetto".