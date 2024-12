DiMartedì, Di Battista insulta Meloni: "Cameriera della Nato". Totaro lo zittisce, basta una frase

18 dicembre 2024 a

Duro scontro su Giorgia Meloni tra Alessandro Di Battista e Achille Totaro nello studio di DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

Si parte, ovviamente, dal discorso del premier alla convention della gioventù di destra, Atreju, tenutasi settimana scorsa al Circo Massimo di Roma. Sul suo filo-atlantismo, l’ex-deputato grillino è decisamente contrariato, al punto da dare alla Meloni una qualifica ben poco lusinghiera: ”Politicamente parlando, la Meloni è una cameriera della Nato e lo si vede da una semplice cosa, cioè da una crisi totale, economica, finanziaria, politica e direi anche esistenziale dell'Unione europea. Ah no? In Gran Bretagna sono saltati 4 premier, in Francia è saltato un governo e credo che siano 3 i premier alternatisi nel 2024 e ora ci sarà un quarto nominato da Macron, la Germania è in recessione ed è appena stato sfiduciato Scholz, tutto questo è connesso alla strategia fallimentare attuata da Giorgia Meloni rispetto alla guerra in Ucraina”.

A questa analisi replica duramente Totaro, ex-senatore di Fratelli d’Italia: “La Meloni non è cameriera di nessuno, non si può restare fermi come i paracarri caro Alessandro. Nel momento in cui una Nazione viene invasa, con metodi che venivano usati nella guerra degli anni Quaranta, uno sta dalla parte degli invasi, non da quella degli invasori, molto chiaro. Non c'è da essere servi di nessuno, la Meloni non è serva né di Putin né di Biden”.

Su X i commenti piovono a valanga, c’è chi sta con Totaro e attacca Di Battista: “Guarda il caso… nella Nato a firmare il 2% per armamenti c’era Giuseppe Conte… e poi parlano, sono senza vergogna”. C’è chi, infine, fa notare i risultati ottenuti dal governo: “Certo che bisogna rosicare proprio parecchio per fare questa affermazione sulla nazione che, in questo momento, ha il governo più stabile d'Europa, un tasso di crescita in linea, aumento esponenziale dei livelli occupazionali, fiducia sui mercati, credibilità internazionale”.