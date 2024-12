Pd, Andrea Crisanti deraglia alla buvette: "Giorgia Meloni? Da tirarle una scarpa"

19 dicembre 2024 a

“Bisognerebbe tirarle una scarpa, a volte provoca così tanto da farsi quasi opposizione da sola”: a dirlo, secondo quanto riportato da Simone Canettieri sul Foglio, sarebbe stato il senatore eletto con il Pd Andrea Crisanti a proposito di Giorgia Meloni. “La verità è che nella comunicazione è il top”, avrebbe aggiunto ridendo Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. I due si sarebbero scambiati queste battute durante un caffè alla buvette. E' stato proprio a Palazzo Madama che la premier ha chiuso la pratica delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre.

Al Senato, molto più che alla Camera, ci sono stati diversi momenti di tensione, con tanto di schermaglie e battibecchi non solo sulla Meloni, ma anche su due suoi interlocutori, ovvero il presidente argentino Javier Milei e l'imprenditore miliardario Elon Musk. Alla presidente del Consiglio non è piaciuto per niente, tra le altre cose, l'intervento del senatore Mario Monti, che le ha imputato “di erigere un signore privato come Musk a una forma di protettorato morale del nostro Paese: c’è una perdita di dignità dello stato”. "Mi consenta una battuta, non so che film abbiate visto - la risposta della Meloni - abbiamo visto per tanti anni leader italiani che pensavano che, quando avevano un buon rapporto o anche un’amicizia con un leader straniero, dovevano eseguire pedissequamente quello che dicevano gli altri. Io questo non lo penso”.