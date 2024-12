Open Arms, Salvini assolto? Giovanni Donzelli: "Ecco le facce di quelli della sinistra in Aula"

21 dicembre 2024 a

L'assoluzione di Matteo Salvini per i fatti risalenti al caso Open Arms è una notizia difficile da digerire per i fanatici dei porti aperti a tutti. Dalle parti del Partito democratico, per esempio, si può notare un certo imbarazzo. Da una parte, infatti, l'ordine ai compagni è sempre lo stesso: difendere a spada tratta l'operato dei giudici. Dall'altra, invece, emerge un certo nervosismo per l'esito di quello che è stato a tutti gli effetti un processo politico.

La sentenza del Tribunale di Palermo è chiara. Non è un reato impedire a centinaia di persone di entrare nel nostro Paese illegalmente. E questa, oltre che essere una banalità, è anche una grandissima svolta politica per il governo Meloni, che ora ha dalla sua un precedente pesantissimo. In questo modo, la politica migratoria portata avanti prima dal ministro Salvini e ora dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, può proseguire a vele spiegate.

Sechi e Open Arms, un processo che non doveva neanche iniziare

Alla Camera, l'assoluzione di Matteo Salvini è stata accolta con applausi e cori dedicati al segretario del Carroccio. Ma come hanno reagito i compagni rossi? Fastdio, nervosismo e rancore. Giovanni Donzelli, autorevole esponente di Fratelli d'Italia ha voluto riassumere quale sia il sentiment dei piddini. Su X - il social del repubblicanissimo Elon Musk, ha pubblicato una foto che ritrae i banchi dei parlamentari del Pd. E ha scritto il seguente messaggio: "Facce del Pd dopo l'assoluzione di Salvini". Colpiti e affondati.