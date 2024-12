4 di Sera, Gasparri: "Non ha vinto solo Salvini, ma anche io. Ecco perché"

21 dicembre 2024 a

"Non ha vinto solo Salvini ma anche io": Maurizio Gasparri lo ha detto in collegamento con il programma 4 di Sera, in onda su Rete 4, riferendosi all'assoluzione del ministro dei Trasporti nel processo Open Arms, nel quale rischiava 6 anni di carcere con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. "Il 28 maggio del 2020 - ha spiegato il capogruppo di Forza Italia al Senato - fu approvata dalla Giunta delle immunità, che io presiedevo al Senato, la mia relazione che diceva che Salvini aveva rispettato tutte le norme, le regole. Un ministro ha diritto all'immunità se ha agito per un interesse istituzionale nel rispetto della Costituzione. La mia relazione di tante pagine, che entrava nell'aspetto giuridico e costituzionale, fu approvata dalla Giunta".

Gasparri ha raccontato che le cose sono cambiate in aula: "Andammo in aula il 30 luglio del 2020. I grillini avevano votato a favore di Salvini per un caso analogo qualche tempo prima perché erano alleati nel governo gialloverde. Poi siccome non erano più alleati - c'era il governo giallorosso col Pd - i grillini votarono contro la mia relazione, che fu bocciata. Questo diede il via libera al processo e all'assurda richiesta dei procuratori di 6 anni di condanna".

