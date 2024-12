Gianfranco Fini su Giorgia Meloni: "Tutta politica, dalla testa ai piedi"

24 dicembre 2024 a

Giorgia Meloni "è la dimostrazione che se arrivi in alto partendo dalla militanza, quel piedistallo su cui sei assiso alla fine è più solido". Parola di Gianfranco Fini, che in una lunghissima intervista concessa a Salvatore Merlo sul Foglio tesse le lodi della premier, definita "tutta politica".

"Integralmente. Dalla testa ai piedi. Nel senso migliore del termine. Ha fatto la gavetta, ragiona seguendo gli assi cartesiani della politica, che sono quelli dati. Non dico che sia una scienza, la politica, ma quasi".

Secondo l'ex presidente della Camera, storico ultimo leader del Movimento sociale, ex delfino di Giorgio Almirante, a capo della svolta di Fiuggi con la nascita di Alleanza nazionale e poi erede (mancato) di Silvio Berlusconi, di fatto il padre della "destra moderna" italiana, la discussione sull'opportunità di togliere o meno la Fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia "non è un tema, non è un problema. Che ci sia o non ci sia quel simbolo non ha davvero molta importanza. C'è stato molto di più nella destra italiana: c'è stata Fiuggi".

Inevitabile ricordare il suo rapporto con Berlusconi fino al famoso 'che mai mi cacci?': "Berlusconi ha cambiato il modo in cui si configura l'offerta politica. Ha introdotto un modo di ragionare e vedere le cose che all'inizio mi faceva sorridere. Mi sembrava una roba da matti. Sorridevo di quell'aria da impresa, da piazzista. Lui vedeva ogni cosa come un prodotto da vendere. Ha cambiato per sempre la politica italiana, basta vedere com'erano le campagne elettorali prima di lui, per capirlo. Non è stato un innovatore, è stato un rivoluzionario". E ancora: "Per Berlusconi in buona sostanza, soprattutto negli ultimi tempi, governare e comandare erano due sinonimi".

Pensieri non troppo teneri per il centrosinistra: "Oggi come allora, continuano ad avere lo stesso vizio: delegittimano". E per la segretaria del Pd, Elly Schlein: "L'avversaria ideale di Meloni? Gli avversari sono quelli capaci di diventare tali".