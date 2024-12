Ghisleri, il sondaggio di Natale gela la sinistra: FdI sempre più su, ecco tra chi pesca voti

24 dicembre 2024 a

Con il 2025 alle porte, ecco che anche per i partiti è tempo di bilanci. E ancora una volta Fratelli d'Italia è il più premiato. A confermarlo Alessandra Ghisleri che, con il consueto sondaggio per La Stampa, tira le somme. In un anno di sondaggi realizzati da Euromedia Research attraverso la sua banca dati e per la trasmissione Porta a Porta, è stato possibile fare un bilancio di come sia iniziato l'anno in un confronto con gli ultimi risultati del 2024. Risultato? FdI ha visto un buon consolidamento della sua posizione come primo partito italiano, con - addirittura - un aumento del consenso tra gli elettori, soprattutto tra le fasce più giovani e più conservatrici della popolazione.

Non a caso il partito della presidente del Consiglio è passato dal 26.0 per cento delle elezioni politiche del 2022 a un 28,4 nel 2024. Ma non è tutto, perché a chiusura anno la forza politica di Meloni si piazza al 30 per cento. Un dato, quello tra i giovani, che rappresenta un vero e proprio smacco per i dem. Basti pensare alle battaglie dei leader di sinistra "pro-giovani". Battaglie che a quanto pare non hanno sortito l'effetto sperato.

Per il centrodestra buone notizie arrivano anche per Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi e oggi guidato da Antonio Tajani ha aumentato il suo vantaggio avendo iniziato l'anno con il 7.5 per cento (dato sondaggi) e chiudendolo al 9.2. Un gradimento, quello per gli azzurri, che coinvolge lo stesso vicepremier. Tajani per la sondaggista è il leader nazionale con l'indice di fiducia più alto dopo Meloni, rimanendo più o meno stabile intorno al 30.0 per cento per l'interno anno. E ancora, la Lega di Matteo Salvini rimane sempre più o meno stabile intorno al 9.0 per cento. Giuseppe Conte è quello che si distingue per le maggiori perdite passando dal 27.2 al 20.5 in 12 mesi (-6.7 per cento), come il suo Movimento che, transitando dal 16.8 all'11.2 (-5.6), è il partito più "punito".

Per il centrosinistra, poi, il Partito Democratico con Elly Schlein cresce di quasi 5 punti (dal 19.3 Gennaio '24 al 24.2 Dicembre '24). Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, invece, dopo l'exploit delle elezioni europee (6.7), registrano a fine anno un bilancio positivo (+2.2 da gennaio a dicembre), pur perdendo l'1.2 per cento negli ultimi 6 mesi. Infine, per i partiti minori come Azione, Italia Viva e +Europa si percepisce non poca crisi.