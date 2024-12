Pd, una rovinosa figuraccia: per i regali di Natale agli avversari copiano FdI

26 dicembre 2024 a

Nel giorno di Natale la battaglia tra Fratelli d'Italia e Pd è tutta sui social. I dem hanno risposto agli avversari con una campagna con gli spunti per "sopravvivere al Natale con i tuoi parenti un po' di destra", mettendo a disposizione dei fan su Instagram le slide con le risposte da dare sui temi caldi del confronto politico. Ma FdI non è da meno. Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d’Italia, che rivendica il copyright della campagna sui "regali di Natale" a - tra gli altri - Elly Schlein, Ilaria Salis e Nicola Fratoianni. "È uno strumento per rispondere alle critiche al governo - spiega raggiunto dal Corriere della Sera -. Per l’opposizione è facile: fa più rumore l’albero che cade della foresta che cresce. Per noi no. Ci siamo divertiti a farlo in modo simpatico".

E questo è solo l'inizio. Ce ne saranno altre? "Certo. Approfitteremo di ogni data per tutte le feste. Un’iniziativa che vogliamo sia divertente ma anche utile". D'altronde "c’è sempre qualcuno a tavola che inizia a parlare di politica. Noi abbiamo indicato risposte per ciascuno". E mentre il giornalista ricorda a Moi che "il Pd ne ha fatta una analoga. Avete copiato?", la risposta non tarda ad arrivare: "Casomai è il contrario. Noi siamo usciti un’ora prima".

Tra i regali per gli avversari, FdI ha riserbato un "contratto di casa" per Ilaria Salis. Un tricolore per Elly Schlein. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due libri: "Le istruzioni per essere coerenti" al leader del M5s e "il libro nero del comunismo" per i due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. Nella prima "card" si vede una Schlein, creata con l'intelligenza artificiale, che scarta un pacchetto con all'interno una bandiera tricolore, "per scoprire l'orgoglio italiano", si legge nel bigliettino, firmato "con affetto, Fratelli d'Italia". Poi c’è l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, sempre creata con l'Ia, che tiene in mano un "contratto di casa", con il timbro "Registered". Segue un fotomontaggio di Bonelli e Fratoianni con il "libro nero del Comunismo". Infine, c’è Giuseppe Conte con un altro volume: "Istruzioni per essere coerenti". "Sinistra, buon Natale da parte nostra", è il commento dell'account di FdI alla campagna social.