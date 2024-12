Amnistia? Eppure a Palazzo Chigi il Pd non ha fatto nessun provvedimento

27 dicembre 2024 a

a

a

Un provvedimento di amnistia «è una cosa elettoralmente indigeribile». Così Andrea Orlando ha chiuso le porte a ogni provvedimento di clemenza. Non ora, che sta all’opposizione insieme al suo partito e a tutte le forze di sinistra, ma nel settembre del 2014, quando il Pd governava e lui era il ministro della Giustizia. Concetto che ribadì l’anno dopo, bocciando la richiesta di clemenza fatta da papa Francesco in occasione del Giubileo del 2015: «Nel 2007 facemmo un indulto, i detenuti scesero a 35mila e nell’arco di tre anni tornarono di nuovo a 70mila. Questo dimostra che gli interventi di carattere eccezionale non servono». (...)