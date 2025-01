Gasparri fa esplodere il caso: "Ho chiesto una interrogazione a carico del giudice Patronaggio"

03 gennaio 2025 a

"Ho appena inoltrato al ministro della Giustizia una interrogazione per chiedere un’ispezione a carico del magistrato Luigi Patronaggio. Mi sono rivolto anche al Csm perché valuti eventuali provvedimenti dopo un incredibile articolo scritto da quel magistrato, Patronaggio contesta le politiche dell’immigrazione del governo e con un editoriale pubblicato da un noto quotidiano si è abbandonato ad affermazioni incredibili, sorprendenti e non fondate sulla verità. Il comportamento di Patronaggio, che abbiamo visto all’opera in Sicilia in anni recenti, si configura proprio come una condotta ostile rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento. Con la mia interrogazione chiedo una ispezione, ma sono certo che il Ministero della Giustizia, occupato da magistrati in ogni ufficio, non muoverà un dito. Meno ancora confido sulle iniziative del Csm prigioniero di correnti colonizzate dalla sinistra», dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.



"Ma la mia responsabilità di parlamentare e di rappresentante dei cittadini - prosegue Gasparri - mi induce lo stesso a fare queste segnalazioni contro l’ineffabile Patronaggio. Sono personaggi del genere che rendono lo Stato più incerto nel contrasto a fenomeni che, invece, vanno gestiti e affrontati con determinazione. La recente assoluzione ottenuta da Salvini a Palermo conferma le valutazioni che avevo fatto in sede parlamentare come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Avevo affermato che Salvini aveva agito nel rispetto delle norme. Ma una decisione politica, basata su valutazioni errate, ha aperto la strada a un processo che lo stesso Patronaggio nei fatti auspicava. Patronaggio andrebbe allontanato dall’ordinamento giudiziario. Invece continuerà a fare una brillante carriera tra gli applausi del Csm politicizzato dalle correnti rosse della magistratura. Ma io - conclude - di fronte a certe vicende rivendico il diritto di parlare pubblicamente e lo farò anche nell’aula del Senato nelle prossime ore, denunciando ulteriormente le parole e le affermazioni incredibili di Patronaggio".