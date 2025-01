La foto di Meloni con Trump e Musk che fa impazzire la sinistra

05 gennaio 2025 a

Andrea Stroppa, il braccio destro di Elon Musk in Italia, fa impazzire la sinistra. Mentre Giorgia Meloni era in volo verso Palm Beach per l'incontro con Trump a Mar a Lago, Stroppa su X ha pubblicato un'immagine realizzata molto probabilmente con l'intelligenza artificiale in cui Trump veste i panni da imperatore romano e al suo fianco ci sono Giorgia Meloni ed Elon Musk. Una foto che in pochi istanti ha fatto il giro del web.

Ma il vero colpo basso che sta facendo rosicare la sinistra, non è solo la foto di Stroppa, ma anche l'esito dell'incontro tra il presidente Trump e la premier Meloni: "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è una donna fantastica che ha "preso d’assalto l’Europa. È molto emozionante. Sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano. Ha davvero preso d’assalto l’Europa e tutti gli altri, e stasera stiamo solo cenando", ha affermato il tycoon.

Il presidente eletto ha assistito alla proiezione del documentario intitolato "Il dilemma Eastman: fare giustizia", dedicato alle elezioni presidenziali del 2020, in cui si accusa il sistema giudiziario di aver preso di mira esponenti repubblicani tra cui John Eastman, legale di Trump che è stato accusato di essere il cospiratore per i suoi tentativi di impedire la certificazione dell’elezione di Joe Biden. Oltre alla Meloni, alla proiezione hanno assistito anche il segretario di Stato designato, Marco Rubio, quello al Tesoro, Scott Bessent, e il futuro consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz.