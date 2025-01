Cappellacci inchioda la Todde: "Dilettanti allo sbaraglio, sono molto preoccupato"

05 gennaio 2025 a

"Io resto garantista, non sono un garantista a senso unico, solo con gli amici. Però mi auguro che Alessandra Todde faccia un bell’esame di coscienza e valuti se è più importante il suo futuro politico o quello della Sardegna".

L’ex governatore della Regione Sardegna Ugo Cappellacci in un’intervista a Repubblica non usa giri di parole. "Sono preoccupato per la Sardegna", sottolinea. "Le irregolarità di rendicontazione sono molto gravi: qui siamo in presenza di dilettanti allo sbaraglio. Neppure l’ultimo dei consiglieri regionali, dei cosiddetti candidati per spirito di servizio potrebbero avere fatto simili errori", osserva, colpito dal fatto che "non sia stata individuata la figura del mandatario e quindi non lo si sia nominato, che non ci fosse un conto corrente dedicato. E sono solo alcuni dei clamorosi e numerosi errori. A poco a poco veniamo a sapere le falle dell’ultima campagna elettorale di Todde".

Dice che non se l’aspettava: "C’erano voci ma venivano derubricate a pettegolezzo. Io nasco, vivo e morirò garantista". "Non grido alle dimissioni - aggiunge - perché c’è un procedimento in corso e va attesa la definizione finale. Però la preoccupazione è grande. Todde si sta barcamenando in un difficile braccio di ferro con la sua maggioranza, con il Pd soprattutto. C’è molt omalumore sull’assessore alla Sanità e all’assistenza sociale della Regione, Armando Bartolazzi, ex sottosegretario del governo Conte. Quando è stato notificato l’atto a Todde il centrosinistra era riunito a discutere proprio della riforma della sanità. Nel frattempo la Sardegna rischia l’esercizio provvisorio e c’è il monitoraggio rafforzato per i fondi europei. La situazione è complicata e richiederebbe un presidente di Regione solido e competente, non certo azzoppato come la Todde. Fa un certo effetto che coloro, i 5Stelle, che hanno gridato alla trasparenza ora sostengano che in definitiva si tratta di atti puramente formali".