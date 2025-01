Sondaggio Mentana, ecco chi sale e chi scende a inizio 2025

06 gennaio 2025 a

Primo sondaggio del 2025 quello realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. In occasione dell'edizione di lunedì 6 gennaio, il giornalista mostra l'orientamento di voto degli italiani. Quest'ultimo vede premiare, tra i partiti maggiori, il Pd e Forza Italia che guadagnano lo 0,3 per cento. Anche se il primo posto è quello di Fratelli d'Italia (stabile al 29,1 per cento rispetto al 23 dicembre), i dem riescono a segnare un +0,3 e raggiungere il 22,5 per cento.

Segue il Movimento 5 Stelle che invece registra la prima batosta, ossia un -0,1 per cento. Complice, forse, quanto sta accadendo in Sardegna. Qui il presidente della Regione Alessandra Todde è stata dichiarata decaduta da consigliera regionale. Il che comporterebbe anche la perdita della carica di presidente della Regione. In questo scenario i grillini calano all'11,4 per cento.

E ancora, sotto c'è Forza Italia al 9,4 per cento e la Lega. Il Carroccio passa dall'8,8 all'8,6 per cento. Stesso calo quello di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, che crolla al 6,5 per cento. Tra i partiti minori si segnalano +Europa e Azione in salita, rispettivamente dello 0,2 per cento (al 2,1) e dello 0,1 (al 3,3). Stabile Sud Chiama Nord. In calo invece Italia Viva -0,2 per cento e Noi Moderati -0,1%, Altre liste -0,1%.