Chi vincerebbe se si votasse oggi: il sondaggio è clamoroso

Il sondaggio BiDiMedia di marzo aggiorna le intenzioni di voto nazionali e simula l’esito delle elezioni politiche con la nuova legge elettorale depositata dalla maggioranza alla Camera il 26 febbraio 2026: un sistema proporzionale con forte premio di governabilità alla coalizione prima classificata (se supera il 40% dei voti), soglie di sbarramento, obbligo per le coalizioni di indicare un unico candidato premier al deposito (non in scheda), e ripescaggio per la prima lista sotto soglia nella coalizione vincente.

Nelle intenzioni di voto di marzo Fratelli d'Italia resta saldamente in testa. Nel Campo Largo crescono il PD (+0,1) e il M5S al 12,6% (+0,4); lievi variazioni per AVS e +EU (-0,1 ciascuno), Casa Riformista-IV (+0,1). Tra i liberali Azione di Calenda scende al 2,9% (-0,1), PLD allo 0,7%, Ora! stabile a 0,6%. Fuori dai poli principali solo DSP raggiunge l’1%. Per coalizioni: il Centrodestra è al 46,6%; il Campo Largo sale di 0,4 al 45,4%, con distacco di poco più di un punto.