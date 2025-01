Cecilia Sala liberata, lo sfregio di Ilaria Salis al governo: "Purtroppo, però..."

08 gennaio 2025 a

La notizia della liberazione di Cecilia Sala è riuscita nell'impresa di unire tutto l'alveo politico italiano sotto lo stesso sentimento: quello di gioia. Già, perché tutti - o quasi - hanno riconosciuto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo governo siano stati in grado di portare a compimento un'operazione diplomatica eccezionale. "È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia su X.

Anche dalle opposizioni è arrivato un grande applauso al governo. “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!”, ha esclamato la segretaria del Pd Elly Schlein. Dello stesso avviso anche Giuseppe Conte: "Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato".

Ma non tutti hanno dato a Cesare quel che è di Cesare. Ilaria Salis, per esempio, ha accolto di buon grado la notizia del rilascio di Cecilia Sala. Ma, nel suo messaggio sui social, non hai menzionato il governo. "Una bellissima notizia: Cecilia Sala è stata finalmente liberata e sta tornando in Italia. Purtroppo, però, molte altre persone restano ingiustamente imprigionate nelle carceri di mezzo mondo, dall'Iran alla Palestina, fino al nostro paese. Libere tutte! Donna vita libertà!".