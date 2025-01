Cecilia Sala, la figuraccia di Santoro: "Silenzio stampa per coprire le nefandezze"

08 gennaio 2025 a

"Non la facciamo rientrare, questa è una colpa grave del governo", andava urlando Michele Santoro poche ore prima della notizia ufficiale: Cecilia Sala è libera. Ospite a DiMartedì nella puntata del 7 gennaio, l'ex conduttore Rai ha criticato il silenzio stampa degli ultimi giorni. "Con un allarme giusto noi avremmo potuto far rientrare Cecilia un attimo prima", ha attaccato sottolineando che "adesso c'è il silenzio stampa, quindi non possiamo neanche parlare delle nefandezze che compiono".

Peccato però che il silenzio stampa sia stato chiesto dagli stessi genitori della giornalista del Foglio e di Chora Media. La famiglia infatti temeva che "il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione". Ma non solo, perché il giornalista non ha apprezzato neppure l'incontro Meloni-Trump.

Volata a sorpresa in Florida - per molti con l'intento di trovare una soluzione sul caso Sala e sull'arresto di Mohammad Abedini - per Santoro "la premier sembrava un cagnolino alla corte del presidente americano. Sembrava una fan capitata al concerto degli U2, che si mette lì in un angolino... Non dà l'idea di una persona che voglia avere un ruolo di mediazione. Sono indignato". Parere non diverso era stato espresso, prima di lui, da Corrado Augias: "Il viaggio di Meloni da Trump? Un' "ammazzata" poco utile. Due delle cinque ore sono state occupate dalla visione di un documentario, immaginiamoci quanto allegro, che legittimava l'assalto del Campidoglio del 6 gennaio. Più tre ore di colloqui a capo dei quali non mi pare... E poi di nuovo sull'aereo". Ma solo qualche ora dopo... ecco la liberazione.