Arci, storpiano la nota canzone per minacciare Meloni e Salvini: "Devono morire a testa in giù"

12 gennaio 2025

Ogni occasione è buona per minacciare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'ultima è una canzone storpiata dall'Organizzazione Arci di Palermo. Qui si vedono due ragazzi, uno intento a suonare, l'altra a cantare "Sere nere". O meglio, "Camice nere". Sì, perché usano la bellissima canzone di Tiziano Ferro per insultare il leader della Lega e la premier. "Giorgia Meloni e Salvini, il Ventennio è già qua". E in sottofondo si sentono le risate. "Li famo neri", cantano successivamente mentre si sentono ululati dal pubblico. "Perché sono fasci, fasci, devono morire a testa in giù", concludono tra gli applausi del pubblico

Immediata la replica di Fratelli d'Italia che, condividendo su X il filmato, scrive: "L'Arci è un'organizzazione legata alla sinistra. Su questo spenderanno almeno una parola di condanna?". E i commenti degli utenti non mancano: "Vilipendio, facile e e ce li togliamo di mezzo per un po'", suggerisce uno. E ancora: "I soliti poveri comunisti", "Tutto normale? Spiegatemi cosa è la normalità. Questi sciagurati fanno dei nomi: denuncia per diffamazione no? Faranno sempre peggio".

Non sono infatti le prime minacce indirizzate al ministro dei Trasporti e alla leader di FdI. Tempo addietro, a Milano, appariva la scritta: "Salvini deve morire". Vergate a carattere cubitali con vernice nera, le parole comparivano sul muro di un palazzo di Piazzale Libia. La firma? "Z4", che avrebbe fatto riferimento a una baby gang di ragazzi italiani e immigrati di seconda generazione.