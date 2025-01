Report, Maurizio Gasparri: "Falsari e bugiardi, vergognatevi", il video che svela le balle del programma

14 gennaio 2025 a

Il pentito si diverte a raccontare frottole ai giornalisti di Report? Sigfrido Ranucci ci costruisce un'inchiesta per infangare la memoria di Silvio Berlusconi. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha spiegato in questi termini, in un video pubblicato sui social, l'intera vicenda. E ne ha approfittato per postare la confessione di Baiardo - il pentito -, che suona quasi come una sconfessione di Report.

"Ci sono molte polemiche su Report, ma voglio richiamare l’attenzione su un dettaglio per dimostrare quanti siano bugiardi e disinformatori il capo di Report e la sua accolita - ha spiegato Gasparri -. Report ha realizzato alcuni video che poi ha riproposto anche nella puntata di domenica sera anche con interviste a tale Baiardo, personaggio dal percorso giudiziario infimo, appartenente a cosche e collaboratori, pentito, non pentito, arrestato, liberato, il quale fu intervistato anni fa da Report con telecamere nascoste".

E ancora: "Queste dichiarazioni di Baiardo furono trasmesse nella puntata di Report del 4 gennaio 2021, la puntata ‘Menti raffinatissime’, e anche in un’altra puntata ‘Il vertice delle stragi’, che andò in onda il 24 gennaio 2021, poi furono ripetuto ‘Sullo stato del latitante’, 23 gennaio 2023, e poi ‘La pupiata’, altra puntata di Report del 22 maggio 2023 - ha proseguito Gasparri -. Nella puntata poi del 4 aprile 2024, Report ha avuto il pudore di trasmettere un video che questo Baiardo, pentito, mafioso non si capisce bene, personaggio infimo, usato molto anche da Giletti su La7, altre pagine di vergogna, fece su Tik Tok, che Report dopo anni ha riportato, in cui il primo maggio del 2023 affermava di aver raccontato al giornalista di Report un mucchio di fesserie. Nella puntata che si è fatta adesso, domenica 12 gennaio 2025, Report ha trasmesso alcuni passaggi delle interviste rubate a Baiardo, che sapeva che c’erano sul tavolino del bar la telecamera nascosta, ma non ha trasmesso il video in cui Baiardo anni fa diceva ‘gli ho detto delle sciocchezze’, hanno censurato l’outing, l’ammissione di Baiardo: sono dei falsari, sono dei bugiardi ed è una vergogna che questa gente usi il servizio pubblico per diffondere notizie che lo stesso autore ha definito sciocchezze anni fa".