Giorgia Meloni sarà a Washington per l'insediamento di Trump: altra rosicata a sinistra

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sarà a Washington lunedì 20 per la cerimonia di insediamento di Donald Trump come Presidente Usa. La premier, dopo l’incontro con il tycoon a Mar-a-Lago del 5 gennaio, tornerà negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato nella tarda serata del 17 gennaio. Quest’anno l’evento cade di lunedì.

Il 20 gennaio coincide quest’anno con il Martin Luther King Jr. Day, festa nazionale in onore del leader dei diritti civili, previsto per il terzo lunedì del mese, vicino al compleanno di King, nato il 15 gennaio 1929, e ucciso il 4 aprile del ’68 all’età di 39 anni. Il tema della 60ª inaugurazione sarà: “La nostra democrazia duratura: una promessa costituzionale”. Anche la parata presidenziale si svolgerà al chiuso, nell’arena Capital One di Washington che generalmente ospita le partite della franchigia di basket Nba dei Washington Wizards. A farlo sapere è stato lo stesso Donald Trump, confermando il cambiamento di programma della cerimonia del giuramento in programma lunedì. La decisione è stata presa per contrastare l’ondata artica attesa nella capitale. Dunque il giuramento si svolgerà al chiuso. Insomma, il freddo, a quanto pare, è riuscito a far cambiare i programmi al tycoon. Ma di certo dal 20 gennaio il mondo cambierà finalmente volto. Con Trump si aprono nuovi scenari e nuove prospettive. La presidenza Biden, per fortuna, sarà solo un ricordo...