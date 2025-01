Sondaggio Dire-Tecnè: FdI mette il turbo, Pd in calo: chi sale sul podio

18 gennaio 2025 a

Fratelli d’Italia con il 29,8% resta stabilmente il primo partito nei consensi degli italiani (nessuna variazione rispetto a una settimana fa, +1,2% su mese). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 16 e il 17 gennaio. A seguire il Pd con il 23,1%, che perde 0,2 punti rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. Al terzo posto Forza Italia stabile con l’11,5%. Passando agli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,5% (+0,1%).

La Lega all’8,6% perde uno 0,2%, Verdi e Sinistra al 6% con un -0,1%. Azione al 2,7% guadagna uno 0,1%, Italia Viva al 2,1% cresce di uno 0,1%, mentre +Europa sale all’1,9% (+0,1%). Il consenso degli italiani verso il governo presieduto da Giorgia Meloni resta sostanzialmente stabile rispetto a una settimana fa. La quota di chi ha fiducia nell’esecutivo, infatti, è del 42%, con un -0,1 rispetto a sette giorni fa e un +1,8% rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia il 50,4%, in aumento dell’0,2% sulla settimana e in calo dell’1,9% sul mese.

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 46,4%, stabile rispetto a sette giorni fa e in crescita del 2,5% rispetto allo scorso 20 dicembre. Stabile anche il leader di Fi, al 39% (+1,3% su mese). Elly Schlein, terza, è in lieve calo al 31,3% (-0,1%). Poi troviamo poi Giuseppe Conte, al 29,4% dei consensi con un -0,1% negli ultimi sette giorni, segue Matteo Salvini con il 26,9% (-0,1%). Emma Bonino al 20,2% perde lo 0,1%, mentre Carlo Calenda al 19,1% guadagna lo 0,2%. Angelo Bonelli al 16,3% registra un -0,2%, Nicola Fratoianni al 16,3% (+0,1%). Chiude Matteo Renzi con il 13,8%, -0,1% rispetto alla settimana scorsa.