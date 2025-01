Pd, Schlein farà campagna contro il Jobs Act e mezzo partito

22 gennaio 2025 a

a

a

Il Pd, ha detto ieri Elly Schlein, «farà la sua parte» nella battaglia dei referendum «rimasti in piedi». A cominciare da quello contro il Jobs Act. Proprio questi quesiti - i quattro che lo riguardano ammessi dalla Corte Costituzionale, insieme a quello sulla cittadinanza - rischiano di essere un problema non piccolo per la segretaria dem. Anzi un doppio problema. Per la faglia che si aprirà nel Pd, ma anche per quella che attraverserà la difficile costruzione di una coalizione centrosinistra, dal momento che almeno due partiti (Italia Viva e Azione) si schiereranno a difesa del Jobs Act. Soprattutto Italia Viva, ovviamente, visto che il leader è Matteo Renzi, premier che si intestò quella riforma. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente su www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Elisa Calessi in versione integrale