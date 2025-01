Elon Musk, il sondaggio della Ghisleri: chi in Italia si schiera con mister Tesla

26 gennaio 2025 a

Elon Musk si può annoverare tra quegli uomini che non possono fare altro che dividere l'opinione pubblica. C'è chi vede in lui la più grande speranza per un futuro migliore, grazie al suo business nel campo dello spazio, delle auto elettriche e del free speech. Ma c'è anche chi intravede in lui un ritorno a un passato che si pensava già sepolto dalla storia. Mr. Tesla è così e in fondo è anche il suo obiettivo. Se si pensa poi al suo attivismo al fianco di Donald Trump il ritorno alla Casa Bianca del tyccon, ecco che la tavola è apparecchiata.

In Italia, per esempio, il dibattito su Elon Musk è più acceso che mai. Soprattutto dopo la visita di suoi fratello minore a Palazzo Chigi e, prima ancora, quando alcune voci davano il governo italiano vicinissimo a concludere un accordo con SpaceX. Stando a quanto sostiene Alessandra Ghisleri in un articolo apparso sulla Stampa, i più entusiasti dall'attivismo di Elon Musk sono "proprio i rappresentanti della Generazione Z". In particolare, questa categoria - per il 56,1% - non riconosce alcuna ingerenza nel nostro Paese. La sondaggista ha poi elencato quali sono i motivi che rendono Musk molto attrattivo per i giovani. Si passa dalla lotteria prima dell'elezione americana ai meme su X, per poi passare al linguaggio che utilizza in pubblico fino al suo stile di vita percepito come "al di fuori delle regole". "Questi - ha spiegato Ghisleri - sono tutti aspetti che lo rendono un eroe agli occhi di chi cerca modelli alternativi rispetto a quelli tradizionali".

Se si passa ad analizzare il rapporto tra Musk e il nostro Paese, il dato cambia completamente. Un italiano su due ritiene che Mr. Tesla sia un personaggio ambivalente. E non vede di buon occhio gli stretti rapporti tra il nostro governo e le sue società. Ma il giudizio dipende tanto dall'orientamento politico di ognuno di noi. Tra gli elettori di Giorgia Meloni, il tycoon continua a spopolare: il 74,5% vede di buon occhio un possibile accordo tra il premier e Musk. Sul fronte opposto, i numeri si ribaltano: chi voto Alleanza Verdi e Sinistra non giudica Musk un grande esempio di democrazia, con il 90% di giudizi negativi.