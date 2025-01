Sondaggio Mentana, FdI mette il turbo e sfiora il 30%: il Pd cresce ma continua ad arrancare

27 gennaio 2025 a

Vola Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier, così, passa in una settimana dal 29,5 al 29,7% sfiorando di fatto il 30. Nonostante una leggera crescita, dello 0,4%, resta comunque indietro il partito di Elly Schlein, il Pd, che passa dal 22,4 al 22,8%. Sono comunque 7 i punti che distanziano i dem da FdI. Al terzo posto, in calo, ancora inaspettatamente in caduta, i 5 Stelle di Giuseppe Conte, che in una settimana perdono lo 0,2, portandosi all'11,4%. Lieve calo, poi, sia per Forza Italia di Antonio Tajani che per la Lega di Matteo Salvini. Entrambi i partiti di centrodestra perdono lo 0,1% dei consensi, scendendo rispettivamente al 9,1 e all'8,4%.

Lieve aumento, dello 0,1, per Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si portano così al 6,5%. Per quanto riguarda i partiti in fondo alla classifica, ecco Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2 in sette giorni e cala al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi invece ha un piccolo balzo, dello 0,1, e sale al 2,8%; +Europa di Riccardo Magi, giù dello 0,2, scende al 2%. E ancora: Noi Moderati di Maurizio Lupi è all'1,3% (+0,2), mentre le altre liste raggiungono un totale di 2,8 (-0,2). Al 34%, in aumento dell'1%, la fetta di elettori che non si esprime.