Chiara Appendino, il peculiare contrattacco a Meloni: "La mia condanna? Parli delle bollette!"

"Il tempo speso per attaccarmi poteva usarlo per rispondere sulle bollette o per ascoltare l’appello firmato da migliaia di sindaci proprio in seguito al mio caso, per una legge che li tuteli": Chiara Appendino del M5s, ex sindaca di Torino condannata in appello a un anno, 5 mesi e 23 giorni per i fatti di Piazza San Carlo del 2017, lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano a proposito di Giorgia Meloni, che proprio nei giorni scorsi ha parlato della condanna della pentastellata.

Secondo la Appendino, al momento il Movimento 5 Stelle non avrebbe bisogno di nessuna alleanza, nemmeno con i dem: "La mia posizione sul rapporto con il Pd è nota. Non mi spaventa una stagione in solitaria: ciò che conta è la radicalità della nostra proposta politica. Il Movimento deve concentrarsi sulla difesa dei tanti cittadini traditi e abbandonati dal governo Meloni". Sul forte consenso di cui la premier continua a godere, come si vede nei sondaggi, la vicepresidente dei 5Stelle ha detto: "A me interessano i problemi della gente. C’è il boom della cassa integrazione, nel 2024 sono morte 285 mila imprese e le partite Iva stanno diventando i nuovi poveri. Meloni parla di un Paese che non esiste in cui va tutto bene, mentre la gente non crede più nello Stato. Dobbiamo tornare a coinvolgere gli esclusi e le fasce più in difficoltà".

E ancora: "Non mi interessano i sondaggi ma i risultati che si ottengono. Quando eravamo al governo avevamo creato il fondo 4.0 per le imprese e sostenuto misure come l’Ace (sgravio fiscale, ndr) che questo governo ha distrutto. La destra ha abbandonato le piccole e medie aziende". Parlando dell'immigrazione, invece, ha detto: "Gli ultimi dati dicono che gli sbarchi a gennaio sono aumentati del 136 per cento, ma Meloni fa propaganda sull’immigrazione e costruisce canili di lusso in Albania. Serve pragmatismo perché le ideologie, dal blocco navale della destra all’accoglienza indiscriminata della sinistra, sono utili forse solo a prendere qualche voto".