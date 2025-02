Luigi Li Gotti, la rivelazione sconcertante: "Per chi ho votato alle ultime elezioni"

01 febbraio 2025 a

L'avvocato Luigi Li Gotti, l'uomo che ha presentato la denuncia contro Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano, getta la maschera e sempre di più dichiara di sentirsi vicino al Pd. Lo fa ai microfoni di Un Giorno da Pecora: "Attualmente mi sento di sinistra, non voto a destra dalle politiche del 1994. L'unica collocazione che riesco a vedere meno lontana da me è il Pd, che ho votato alle politiche e alle europee".

Parole chiare che spiegano bene anche cos'è successo negli ultimi giorni quando Meloni, nel suo video postato sui social, ha parlato di Li Gotti come uomo vicino a Romano Prodi. "Come valuta la scelta da parte di Meloni di avvalersi dell’avvocato Giulia Bongiorno per la difesa?", gli è stato chiesto ancora dai conduttori.

"È un bravissimo avvocato. Mi è dispiaciuto che non sia stato nominato un mio carissimo amico, Giuseppe Valentino, c’era posto anche per un secondo avvocato", afferma.Insomma Li Gotti si gode questo momento di celebrità. Ma intanto l'avvocato Luigi Mele lo ha denunciato per calunnia proprio a seguito dell'esposto contro il premier, due ministri e un sottosegretario. Insomma, il caso Almasri continua ad agitare le acque della politica, della magistratura, ma anche di quelle del foro...