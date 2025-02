Capezzone: "Per Musk si stracciano le vesti e si strappano i capelli", sinistra sotto choc

03 febbraio 2025 a

Nel suo "Occhio al caffè", Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Il direttore editoriale di Libero parla delle vsti stracciate e dei capelli strappati della sinistra e dei giornaloni che questa mattina gridano subito contro Elon Musk che ha lanciato la campagna Make Europe Great Again. Ecco subito che si parla di "barbari" che stanno per sbarcare. A questo poi si aggiungono gli attacchi a Trump per il piano dei dazi che però, come sottolinea Capezzone è solo una mossa per aprire trattative sul fronte commerciale. Ma tant'è. Grande crisi isterica tutta da godere da parte della sinistra. Qui di seguito il video con la rassegna completa di Daniele Capezzone